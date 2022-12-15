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В Кызылординской области в ДТП с участием трех машин погибли четыре человека

ДТП Фото: polisia.kz
В ДТП на трассе Теренозек-Кызылорда в Кызылординской области погибли четыре человека, сообщает Zakon.kz.

Трагедия произошла 14 декабря на 60/31 км в Сырдаринском районе.

Во время столкновения КамАЗа и бензовоза пострадал легковой автомобиль, в котором, как уточняет пресс-служба ДП региона, находились 5 человек. Выживший получил травмы и был доставлен в больницу. 


Назначены судебные экспертизы.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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