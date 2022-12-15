Григорий Лепс покинул Россию после скандала

Певец Григорий Лепс уехал из России сразу после концерта. Артист ожидал рейса в Милан в аэропорту Стамбула, сообщает Zakon.kz

По информации Telegram-канала "Звёздная пыль", артист Решил отдохнуть в Европе.

Но не стоит рассчитывать на окончательную эмиграцию Григория, так как певец анонсировал своё выступление на новогоднем концерте.

Фото: t.me/starsdustpro



"После драки и скандалов певца увидели в аэропорту Стамбула на рейсе в Милан. А вчера еще в Крокусе с Пелагеей пел — видимо, сразу после концерта отправился в аэропорт. Ну что ж, может, столица моды поможет успокоиться нашему буяну. Ему 31 декабря еще в Барвихе выступать" — пишет "Звёздная пыль".

Ранее сообщали, что Лепс бросил микрофон и ушел со сцены во время концерта. Затем вместе со своим охранником он избили посетителя бара. А уж после Лепс возместил ущерб пострадавшему в драке россиянину.