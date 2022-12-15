Самые желанные подарки для ваших любимых

Приближается Новый год, и, как обычно, чем ближе 31 декабря, тем быстрее идут дни, а времени на то, чтобы выбрать подарки, катастрофически не хватает.

Но есть один беспроигрышный вариант: взять и одарить себя и близких новыми потрясающими гаджетами. И как нельзя кстати подоспело праздничное предложение на продукцию Apple!



Новогоднее предложение действует на несколько девайсов, так что можно как следует выбрать, кому и что купить.

iPhone 14

Себе любимому или самому-самому близкому человеку можно приобрести iPhone 14 по программе trade-in от 197 990 тенге/месяц с выгодой от 16 499 тенге. Это прекрасный мощный смартфон с лучшей камерой на рынке – любители делать красивые фотографии обязательно оценят.

На не менее актуальные модели iPhone 13 и iPhone 11 также действует выгодное предложение: iPhone 13 обойдется вам всего от 37 499 тенге/месяц с выгодой до 20 000 тенге, а iPhone 11 – всего от 23 333 тенге/месяц с выгодой до 20 000 тенге. Приятный бонус: ко всем iPhone можно приобрести оригинальные чехлы с выгодой до 40%.

MacBook Air на чипе M2

Самому занятому члену семьи, который не расстается с ноутбуком, просто необходимо подарить MacBook Air на чипе M2, который настолько миниатюрный и легкий, что поместится в любой рюкзак или сумку. При этом его технические возможности превосходят все ожидания: он работает на новейшем чипе M2 и выдерживает до 18 часов без подзарядки. Его можно приобрести в рассрочку от 60 833 тенге/месяц с выгодой до 70 000 тенге + выгодой до 15 000 тенге на Multiport Adapter и Magic Mouse.

Фото: Apple



AirPods 3-го поколения

Пожалуй, в каждой семье есть меломан, который безмерно обрадуется потрясающим беспроводным наушникам AirPods 3-го поколения. Они обеспечивают самый качественный звук и прекрасно сидят в ушах, к тому же быстрая подзарядка позволит долго сохранять новогоднее настроение, прослушивая любимые праздничные песни. Сейчас AirPods 3-го поколения обойдутся вам всего от 8749 тенге/месяц с выгодой до 13 000 тенге.

Фото: Apple



Apple Watch SE 2-го поколения

Брату или сестре понравятся красивые и стильные Apple Watch SE 2-го поколения, с которыми так легко следить за своим здоровьем: измерять пульс, настраивать время отхода ко сну и пробуждения, уделять время разминкам и медитации. Отличным дополнением к Apple Watch SE станет абонемент в бассейн, ведь это один из лучших видов физической нагрузки, а снимать эти часы перед плаванием не надо: с ними можно плавать на глубине до 50 метров.

iPad 9-го поколения

Младшим членам вашей семьи по душе придется самый популярный iPad, в котором есть все для учебы и развлечений. Увеличенная память 64 и 256 Гб позволит загружать больше контента: фильмов, игр, музыки, книг и так далее. Его можно приобрести всего от 15 833 тенге/месяц с выгодой до 25 000 тенге, а еще прибавьте сюда выгоду до 15 000 тенге на Apple Pencil и чехол Smart Cover.

Рассрочка на iPhone 14, iPhone 13 и iPhone 11 продлится до 8 января, а на другие гаджеты – до 1 января. Успейте купить в магазинах официальных реселлеров Apple: iSpace, Sulpak, Technodom, Mechta, activ, Evrika, Fora, Freedom Mobile, Beeline и DNS. С наступающим!

Партнерский материал