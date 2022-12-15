В Госдуму РФ внесут проект о запрете удаленной работы для россиян из-за границы

До Нового года российские парламентарии разработают законодательную инициативу, которая запретит удаленную работу сотрудникам госсектора и служб безопасности и некоторых других сфер. Документ направлен против россиян, уехавших из-за мобилизации, сообщает Zakon.kz.

Группа депутатов и сенаторов до конца года внесет в Госдуму новый законопроект, касающийся людей, уехавших из России после начала военного конфликта с Украиной и "частичной мобилизации". Об этом изданию "Верстка" рассказали два источника в парламенте, знакомых с процессом разработки документа.



Сообщается, что законопроект полностью запретит удаленную работу для сотрудников нескольких сфер, в которых распространяется секретная информация, пояснил один из собеседников.

Под его действие подпадут работники из сферы информационной безопасности, государственные чиновники, представители некоторых транспортных отраслей и другие, сообщили источники.

Инициатива будет "проходной", то есть парламент ее поддержит, заявили оба собеседника "Верстки". Она затронет россиян, покинувших страну на фоне войны и мобилизации. При этом, сообщил один из источников, дальнейших ограничений для "бегунков" и "уклонистов" власть не планирует. Второй собеседник назвал "аудиторией законопроекта" не только уехавших россиян, но и тех, кто остался в стране и "испытывает ненависть к бежавшим, считает их трусами".

Ранее о возможности "сделать нахождение за границей менее комфортным" для россиян заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

"Многие из них сбежали, но продолжают работать в российских компаниях дистанционно. Можем ли мы менять закон в этом плане и ограничивать схемы, которые позволяют людям работать там, а деньги получать отсюда, и мы не можем понять, платят ли они все налоги? Можем". Андрей Клишас

При этом Клишас подчеркнул, что препятствовать возвращению граждан в Россию невозможно: это противоречит Конституции РФ.

8 декабря первый замглавы Администрации президента Сергей Кириенко заявил, что ничего не слышал о возможном введении ограничений против россиян, уехавших во время мобилизации. Однако первоисточник новости с его цитатой исчез с сайта РИА Новости. Были удалены и новости по этой теме с сайтов нескольких других СМИ, к примеру, со страницы "Московского комсомольца".

О том, что делать с уехавшими россиянами, высказывался и сам президент России. Владимир Путин на встрече с членами Совета по правам человека назвал массовый отъезд людей "отдельной темой", о которой можно много говорить.