Импортозамещение в деле: проекты, запущенные в 2022 году

Драйвером экономики развитых стран является МСБ. Поэтому в Республике Казахстан росту предпринимательской активности уделяется особое внимание. Ежегодно меры государственной поддержки бизнеса охватывают десятки тысяч предпринимателей.

На развитие МСБ в Казахстане ориентирована деятельность финансовых институтов, в числе которых Фонд "Даму".



В материале представлен ряд проектов, реализованных в различных отраслях экономики в 2022 году при поддержке государственных программ развития предпринимательства. Деятельность этих проектов способствует импортозамещению, созданию новых рабочих мест, а также повышению экспортного потенциала страны. Полный список предприятий, использующих меры господдержки от Фонда "Даму", размещен на сайте damu.kz.

1. ТОО "QazAlPack" производит алюминиевые банки и крышки для напитков в индустриальной зоне "Онтүстік" г. Шымкента. Это первый и уникальный в Центральной Азии завод мощностью производства до 750 млн комплектов в год. Скорость производственной линии составляет 50 банок и крышек в секунду, или 3000 штук в минуту. Проект оснащен самым передовым оборудованием из США.

2. ТОО "Зерде-Керамика Актобе" – завод площадью 15 га производит и реализует керамогранит, керамическую плитку, изделия из керамики и другие строительные материалы и изделия. Ранее такой же завод, принадлежащий ТОО "Зерде – Керамика Актобе", был запущен в Шымкенте. Благодаря мерам государственной поддержки завершено строительство завода в Актобе и приобретено оборудование: линии глазуривания, ректификации и полировки керамогранита. Производственная мощность предприятия составляет 5 млн кв. м плитки в год. Продукция соответствует европейским стандартам качества, поставляется на внутренний рынок и экспортируется в Россию, Таджикистан, Узбекистан и Кыргызстан. По предварительным оценкам, продукция завода покрывает почти всю потребность государства в керамической плитке. На предприятии работает более 180 человек.

Фото: АО "Фонд развития предпринимательства "Даму"



3. ТОО "Грант-Ют" наладило производство обуви в г. Алматы. Предприятие провело модернизацию производства и расширило площадь фабрики при помощи механизмов господдержки предпринимательства. Сейчас обувная фабрика выпускает до 120 тысяч пар обуви ежегодно, практически вся продукция идет на внутренний рынок РК. Предприятие специализируется на выпуске качественной, удобной обуви из натурального сырья.

4. ТОО "BEEF EXPORT GROUP" Костанайской области в ноябре 2021 года закончило строительство нового мясоперерабатывающего комбината. Компания занимается переработкой и производством мясной продукции по стандартам ХАЛАЛ в соответствии с международными ЭКО-стандартами, хранением и реализацией мясной продукции. Также осуществляет доставку в специализированных грузовых машинах до потребителей (крупные торговые сети, места общественного питания, рынки и т.д.). В сутки предприятие вырабатывает 23 900 кг мяса.

5. ТОО "Altyn Shyghys" запустило маслоэкстракционный завод мощностью до 200 тыс. тонн в ВКО. Завод оснащен современным оборудованием из Болгарии, Турции, ФРГ, Голландии и Украины. Проект соответствует национальным и международным технологическим и экологическим стандартам производства, является полностью безотходным и предусматривает высокую автоматизацию процесса производства растительного масла. Произведенная с помощью высокотехнологичных систем продукция завода будет экспортироваться в Китай, Иран, Узбекистан и другие страны.

6. Производство воздушных фильтроэлементов по стандартам европейских производителей наладило в Улытауской области ТОО "Казтехфильтр". Компания выпускает различные воздушные фильтры для автомобилей и холодильных установок, а также масляные фильтры для тепловозов 2ТЭ116.

7. ТОО "КазМунайХим" ввело в эксплуатацию завод по производству присадок и реагентов на территории специальной экономической зоны "Павлодар". В производственном процессе используются новейшее оборудование и технологии. Основными потребителями продукции являются предприятия, работающие в сфере нефтепереработки и нефтедобычи. Также компания производит реагенты для очистки воды. Это первое производство полного цикла нефтехимической продукции в Казахстане. Мощность предприятия – 30 тысяч тонн реагентов и присадок в год. На сегодняшний день в Казахстане 95% химических реагентов для нефтегазовой отрасли ввозится из-за рубежа. Ввод завода, по прогнозам, позволяет на 60% обеспечить реагентами не только Павлодарскую область, но и нефтедобывающие и нефтеперерабатывающие предприятия страны, а также экспортировать продукцию в страны СНГ, Европейского союза, Ближнего Востока и США.

8. ТОО "Прима Кус" – птицекомплекс замкнутого цикла по производству и переработке мяса бройлера в этом году открывается в Алматинской области. Проектом предусматривается создание вертикально интегрированного птицеводческого комплекса полного цикла по выращиванию, убою и переработке мяса бройлеров с площадками откорма бройлеров, комбикормовым цехом, цехом убоя и мясопереработки, инкубаторием. Мощность птицефабрики составит 35 тыс. тонн продукции в год. К примеру, по данным Союза птицеводов Казахстана, ежегодная потребность населения в мясе птицы составляет около 300 тысяч тонн.

Фото: АО "Фонд развития предпринимательства "Даму"



9. ТОО "QUWATT" – компания выпускает в Алматы электрооборудование и комплектующие, относящиеся к системе гарантированного питания. В числе выпускаемой продукции: дизельные генераторы, электрические щиты и шкафы, аккумуляторные шкафы, распределительные щиты, лотки и кабельные каналы, перемычки, ячейки, серверные шкафы, телекоммуникационные шкафы, трансформаторные подстанции.



10. ТОО "Казполиграф" Абайской области сейчас является крупнейшим производителем широкого спектра упаковочных материалов на территории Казахстана, Средней Азии и Сибири. Комбинат осуществляет полный цикл производства упаковки от дизайна до доставки продукции заказчику. Высокий спрос на продукцию предприятия обеспечен за счет приобретения современного оборудования, изготовленного фирмами с мировой известностью, использованием лучших импортных материалов, современным дизайном, оперативностью производства.

Меры государственной поддержки ориентированы на развитие внутреннего производства в стране. В целом это способствует обеспечению продовольственной безопасности, снижению импортозависимости экономики, повышению уровня занятости населения и конкурентоспособности отечественных товаропроизводителей. В рамках реализации госпрограмм деятельность Фонда сфокусирована на поддержке проектов в приоритетных отраслях экономики, в их числе образование, здравоохранение, легкая промышленность, производство продуктов питания, логистические услуги, туризм и другие сектора промышленности.

Стоит отметить, что АО "Фонд развития предпринимательства "Даму", дочерняя организация НУХ "Байтерек", за 25 лет своей деятельности поддержало свыше 180 тысяч проектов на общую сумму более 10,3 трлн тенге.