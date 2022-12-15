Микрозаймы: мыльный пузырь продолжает расти

На фоне роста ограничений в банковском секторе казахстанцы ищут альтернативные источники финансирования.

14 декабря депутаты Мажилиса Парламента РК в первом чтении одобрили проект закона "О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан РК" и сопутствующие поправки. Законопроект предусматривает три вида процедур банкротства физических лиц. Также предполагается, что после объявления банкротства человек не сможет получать кредиты в течение пяти лет. Но уже через семь лет после банкротства он сможет повторить эту процедуру.



Проблема кредитования населения сейчас активно обсуждается. Глава государства Касым-Жомарт Токаев на недавнем расширенном заседании правительства подчеркнул, что нужно "снизить градус" чрезмерного потребительского кредитования, потому что "неосознанное потребление может привести к серьезным дисбалансам, признаки которых мы наблюдаем не первый год".

Дисбалансы действительно есть, и вызваны они не только неосознанным потреблением, но и ошибками в регулировании финансового рынка. Так, например, в Казахстане последовательно ужесточается контроль за деятельностью банков. Постоянный рост ограничений уже привел к тому, что банки предоставляют казахстанцам весьма ограниченный перечень услуг, а процент одобренных заявок по кредитам постоянно сокращается.



Но при этом начальный спрос на заемные средства не уменьшается, поэтому люди обращаются к альтернативным источникам финансирования. Если кредитный портфель банковского сектора за последний год вырос на 23,3%, то кредитный портфель микрофинансовых организаций – больше чем наполовину, на 58%. Число банков в Казахстане сократилось до 21, количество МФО, напротив, выросло до более 240.

Эксперты уже давно говорили о том, что чрезмерные ограничения в банковском секторе приведут к неконтролируемому росту кредитного пузыря в менее зарегулированных сегментах финансового рынка, в том числе к проблемам в секторе микрокредитования. В ответ на это в прошлом году на Конгрессе финансистов зампред АРРФР Нурлан Абдрахманов заверил всех, что на рынке МФО все под контролем, "качество кредитного портфеля хорошее и не вызывает никакого беспокойства".

Однако уже в этом году на традиционном Конгрессе финансистов в ноябре глава АРРФР Мадина Абылкасымова была вынуждена признать, что "рынок онлайн микрокредитования сильно перегрелся".

"Это наиболее высокорисковый сегмент, в котором, если кредит был ниже минимальной зарплаты, практически не оценивались доходы заемщика. Мы сейчас приняли жесткие меры по регулированию этого сегмента. Если надо, примем еще более жесткие меры регулирования. Данный высокорисковый сегмент, возможно, придется даже полностью исключать из доступных финансовых инструментов для населения". Мадина Абылкасымова

В ближайшее время АРРФР обещает реструктурировать 33,1 млрд тенге проблемной задолженности 432 тыс. заемщиков МФО. Реструктурировать – значит продлить сроки погашения их кредитов. То есть эти кредиты уже не будут считаться просроченными, заемщики смогут брать новые займы и мыльный пузырь на рынке онлайн-микрокредитования будет расти.

Из-за этого проблема только усугубляется, а ее решение откладывается. Когда тянуть будет больше нельзя, регулятор, видимо, предложит опять списать микрокредиты за счет бюджета и запретить выдавать новые. Вот только проблему с закредитованностью населения это не решит.

Потребность в заемных средствах у населения никуда не исчезнет. На фоне ступора официального финансового рынка люди будут занимать у разного рода финансовых мошенников под проценты гораздо более высокие, чем в банках или МФО. Возможно, в этой ситуации лучшее решение – пересмотреть подходы к регулированию. И вместо того, чтобы запрещать один за другим финансовые инструменты, обеспечить возможности для устойчивого развития понятного, прозрачного кредитного рынка.