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В Казахстане ЦОНы и спецЦОНы не будут работать 16 декабря

девушка, праздник Фото: Zakon.kz
ЦОНы и спецЦОНы Казахстана будут закрыты 16 декабря из-за празднования Дня Независимости. Об этом корреспонденту Zakon.kz сообщили в государственной корпорации "Правительство для граждан".

В связи с тем, что 17 и 18 декабря выпадают на выходные дни, они также не будут работать.

"При этом отметим, что дежурные ЦОНы и спецЦОНы будут работать в субботу, 17 декабря, с 9:00 до 13:00", – говорится в сообщении.

С понедельника, 19 декабря, ЦОНы будут работать по обычному графику.

В будние дни ЦОНы и спецЦОНы работают с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00. Дежурные ЦОНы и СпецЦОНы работают с понедельника по пятницу с 9:00 до 20:00 и в субботу – с 9:00 до 13:00.

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