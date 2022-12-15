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Утверждена инструкция по выплате компенсации в случае гибели военного на службе

разработана инструкция выплаты компенсации в случае гибели военнослужащего Фото: akorda.kz
Приказом министра обороны от 7 декабря 2022 года утверждена Инструкция по выплате единовременной компенсации в случае гибели (смерти) военнослужащего в период прохождения им воинской службы или военнообязанного, призванного на воинские сборы, сообщает Zakon.kz.

В частности, предусматривается, что в случае гибели или смерти военнослужащего или военнообязанного во время прохождения воинской службы (воинских сборов) либо после увольнения со службы вследствие увечья (ранения, травмы, контузии), заболевания, полученных в период прохождения воинской службы, наследникам выплачивается компенсация.

Для определения причины смерти военнослужащего или военнообязанного воинской частью, в которой он проходил воинскую службу, проводится служебное расследование.

После проведения служебного расследования воинской частью оформляются следующие документы:

  • материалы служебного расследования смерти военнослужащего или военнообязанного;
  • справка о размере денежного содержания погибшего (умершего) на момент события;
  • выписка из приказа командира воинской части (руководителя учреждения) об исключении военнослужащего или военнообязанного из списков воинской части.

После оформления документов воинская часть в течение трех рабочих дней направляет их в местный орган военного управления (МОВУ) по месту жительства наследников, которые в течение 10 рабочих дней комплектуют документы, необходимые для выплаты компенсации, и направляют их в Центр пенсионного обеспечения Министерства обороны РК (ЦПО).

При этом предусматривается, что выплата компенсации производится на каждого наследника.

Инструкция также устанавливает правила оформления документов на компенсацию в случае установления военнослужащему или военнообязанному инвалидности, а также получения увечья, не повлекшего инвалидности.

Приказ вводится в действие с 25 декабря 2022 года.


 

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