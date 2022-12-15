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В Казахстане будут проверять эффективность потребления энергоресурсов госучреждениями

В Казахстане будут проверять энергопотребление госучреждениями Фото: Zakon.kz
Министр индустрии и инфраструктурного развития приказом от 5 декабря 2022 года утвердил Правила мониторинга энергопотребления государственных учреждений, сообщает Zakon.kz.

Как отмечается, мониторинг энергопотребления государственных учреждений проводится с целью оценки и анализа эффективности потребления ими энергетических ресурсов и выработки предложений по реализации мероприятий, направленных на снижение энергопотребления и повышение энергоэффективности.

Мониторинг будет проводить Национальный институт развития в области энергосбережения и повышения энергоэффективности на основании информации, представленной государственными учреждениями.

После изучения полученных данных национальный институт подготовит аналитический отчет, который содержит анализ эффективности потребления госучреждениями энергетических ресурсов, технического состояния зданий, строений, сооружений, энергопотребляющего оборудования, а также выводы и рекомендации, направленные на снижение энергопотребления и повышение энергоэффективности.

Таким образом будут следить за тем, чтобы не было превышения нормативов энергопотребления на 1 кв. м отапливаемой площади.

Приказ вводится в действие с 25 декабря 2022 года.

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Лариса Черненко
МИИР РК Казахстан
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