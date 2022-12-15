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В Кыргызстане на карантин закрыли 509 школ

Карантин в Кыргызстане Фото: pixabay
В Кыргызстане наблюдается рост заболеваемости ОРВИ. Кроме школ в стране закрыли на карантин 168 детских садов, сообщает Zakon.kz.

В Кыргызстане на карантин закрыли уже 509 школ и 168 детсадов. Такие данные привела на заседании Жогорку Кенеша (парламента) замминистра образования и науки Токтобубу Ашымбаева, сообщает 24.kg.

Она отметила, что это пятая часть школ республики. Всего в стране 2357 общеобразовательных организаций.

Школы, которые закрыли на карантин, перевели на онлайн-обучение. Кроме того, по ее словам, из 1710 детсадов на карантин закрыли 168.

Департамент профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора проводит ежедневный мониторинг эпидемиологической ситуации с ОРВИ и гриппом. Решение о карантине принимают на местном уровне.

Ранее власти страны сообщили о 200 закрытых на карантин школах.

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