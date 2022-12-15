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Часть Медеуского района Алматы временно отключат от холодной воды

Часть Медеуского района Алматы временно отключат от холодной воды Фото: pexels
В Алматы 19 декабря часть жителей Медеуского района временно останутся без холодной воды, сообщает Zakon.kz.

19 декабря с 09:00 до 20:00 будут отключены от подачи холодной воды жилые дома и другие здания, расположенные в контурах улиц: Аль-Фараби – Достык – Хаджи Мукана – Тайманова – Кұрмет – Жамакаева.

В том числе жилые комплексы "Ак Бата", "Тау Шатыр", "Есентай сити", пр. Аль-Фараби № 34, 36, 38, 40, 90Б, 100, 110В, 116,  пр. Достык № 116, 341, 341/3  291/5, 291/3. 291а/1, 355, ул. Шукшина №71, Манаева №92, ул. Жамакаева №169, 415, 220, 222,  254, 254/1.

"В период производства работ и после возобновления подачи воды в указанном районе, а также в мкр. Самал 1, 2, 3, в мкр. Горный Гигант возможны случаи снижения давления воды на сетях и временное изменение качества воды". ГКП "Алматы су"

Как отметили в компании, вводимые ограничения необходимы для обеспечения безопасности при выполнении работ на объектах и сетях водоснабжения. 

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