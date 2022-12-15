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Стало известно, какие вопросы обсудят на совместном заседании палат Парламента

Стало известно, какие вопросы обсудят на совместном заседании Палат Парламента Фото: parlam.kz
Председатель Сената Казахстана Маулен Ашимбаев озвучил повестку предстоящего совместного заседания палат Парламента, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Совместное заседание Палат Парламента состоится 19 декабря в Астане.

Как отметил спикер Сената, на заседании рассмотрят вопрос о принятии нового регламента Парламента Казахстана. Вопросы, касающиеся выборов в Сенат, рассматриваться не будут.

"Вы знаете, что на всенародном референдуме в Конституцию были внесены нормы, которые регулируют взаимоотношения между двумя палатами Парламента – Мажилисом и Сенатом. В частности, этот процесс оптимизируется, будет ускорен процесс рассмотрения законов, и, соответственно, нам нужно поменять регламент".Председатель Сената Маулен Ашимбаев

По его словам, была создана рабочая группа, куда вошли депутаты обеих палат. Они подготовили предложения по дополнению и изменению регламента Парламента. 

"Мы ожидаем, что полностью все наши внутренние процедуры приведем в соответствие с конституционной реформой и в дальнейшем Мажилис будет принимать законы, а Сенат – одобрять. Но у Сената будет возможность внести свой вариант какой-то нормы закона, все эти полномочия у нас остаются".Маулен Ашимбаев

14 декабря председатель Мажилиса Ерлан Кошанов подписал распоряжение о созыве совместного заседания палат Парламента Казахстана. 

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