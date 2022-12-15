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Ашимбаев о правительстве: Кто достоин – решит президент

правительство, заседание Фото: Zakon.kz
Председатель Сената Маулен Ашимбаев заявил 15 декабря, что решение по действующему составу правительства будет принимать исключительно глава государства, сообщает корреспондент Zakon.kz.

В кулуарах Сената Маулена Ашимбаева спросили, кто из действующих министров достоин продолжить работу в новом году. 

"Кто достоин или не достоин, кто справляется или не справляется, для меня будет некорректно говорить. Давать оценку и принимать решения – это прерогатива главы государства. Президент на расширенном заседании уже отметил какие-то проблемные вопросы. Думаю, что дальше Касым-Жомарт Кемелевич будет оценивать, кто справляется, а кто – нет, и принимать соответствующие решения". Председатель Сената Маулен Ашимбаев

Спикер отметил, что президент на расширенном заседании правительства дал поручения действующему Кабмину по социальным направлениям, инфраструктурным вопросам, по обеспечению экономического роста, поддержке бизнеса. Теперь министры должны сосредоточиться на выполнении этих поручений и предвыборной программы главы государства.

Маулен Ашимбаев также напомнил о предстоящих выборах в Мажилис, после которых, по закону, действующее правительство должно подать в отставку.

"В Парламенте будут обсуждаться кандидатуры на должности конкретных министров, членов правительства. Кто останется, кто будет продолжать работу – это зависит, прежде всего, от их эффективности, от работы, которую они выполняют. Я думаю, что соответствующую оценку будет давать глава государства. Наверное, можно предположить, что после выборов какие-то изменения могут быть. Но какие – это прерогатива главы государства".Председатель Сената Маулен Ашимбаев

12 декабря на расширенном заседании правительства президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев спросил у премьер-министра Алихана Смаилова, может ли страна шагнуть в новый год с текущим составом правительства, сможет ли правительство реализовать предвыборную программу главы государства и противостоять всем внешним и внутренним экономическим угрозам.

14 декабря Алихан Смаилов пригрозил отставкой министрам и заявил, что спрос будет жестким.

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Тамила Языкова
Сенат Парламента РК Ашимбаев Маулен Казахстан
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