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В Техасе хотят вооружить учителей

оружие для учителей Фото: pixabay
Администрация школьного округа в штате Техас разослала опросную анкету 35 тысячам человек. На нее ответили лишь 9%, большинство из них высказались против, сообщает Zakon.kz.

Школьный округ Келлер в штате Техас утвердил политику, позволяющую некоторым сотрудникам быть вооруженными. Политику утвердили после массовой стрельбы 24 мая в начальной школе в Ювалде, сообщает Fox News.

Согласно новой политике, некоторые сотрудники-добровольцы должны будут пройти обучение по стрельбе. Руководство школьного округа может в любой момент лишить сотрудников статуса защитника.

Программа призвана помочь учащимся и персоналу защититься в случае нападения до приезда полицейских. Администрация ранее выслала опрос, чтобы узнать мнение учителей и родителей. Из 35 тыс. человек, получивших анкету, ответили всего 9%. Из этих 9% большинство высказались против ношения учителями оружия.

Попечительский совет школьного округа Келлер проголосовал за изменение политики. Детали этой программы могут разработать в 2023 году.

Супериндентант школьного округа Харольд Дэвид Твэтт рассказал, что в его округе учителям разрешается носить оружие скрытно. 

По словам Твэтта, на территории школ не было никаких инцидентов. Сотрудники, участвующие в программе, известны только Твэтту и школьному совету, который должен одобрить каждое заявление сотрудника на получение статуса защитника.

"Мы находимся в 18 милях и 30 минутах езды от ближайшего полицейского участка. Так что мы должны быть в состоянии помочь себе сами. Если бы здесь что-то случилось, нам пришлось бы защищать наших детей. Полицейские – настоящие герои, но один из них однажды сказал мне, что в 95% случаев полиция прибывает на место происшествия с опозданием. Я не могу позволить себе допустить этого".Дэвид Твэтт

В школьном округе Харольд учителя носят боевое оружие с разрывными патронами. Таким образом они защищают других детей от рикошета пуль. 

По словам Твэтта, все случаи массовой стрельбы в школах происходили в местах, где стрелок знал, что сопротивление будет незначительным.

"Стрелки знают, куда идут. Они идут туда, где не встретят никакого сопротивления. Скажем так: вы бы повесили перед своим домом табличку с надписью: "Я против оружия. Здесь вы не встретите сопротивления"? Это было бы глупо".Дэвид Твэтт


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