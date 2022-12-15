В Алтае завершается строительство новой пятиэтажки на 60 квартир

На объекте строительства еще ведутся монтажные работы.

Для Алтая это уже второй новый многоквартирный дом за последние 30 лет. Строительство его стало возможным благодаря программе "Нурлы жер".



Работы на объекте завершаются, выполнено 97%. Общая площадь дома составляет 4860 кв. м. Предусмотрено наличие одно-, двух- и трехкомнатных квартир. Данный объект позволит снизить очередность на получение жилья.

На подключение дома к сетям теплоснабжения из бюджета района выделено 6 млн тенге. В настоящее время дом отапливается.