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Противодействие наркобизнесу и пыткам: масштабное заседание прошло в Генпрокуратуре

заседание Координационного совета Фото: пресс-служба Генеральной прокуратуры
Под председательством генерального прокурора Берика Асылова состоялось заседание Координационного совета по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью, сообщает Zakon.kz.

В работе Координационного совета приняли участие руководители правоохранительных и специальных органов, профильных министерств и другие заинтересованные лица.

Глава надзорного ведомства отметил, что в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств принят ряд законодательных и практических мер. Значительно усилена ответственность.

С 2020 года склонение к потреблению и сбыту наркотиков через интернет отнесены к тяжким и особо тяжким составам преступлений. Введена уголовная ответственность за рекламу и пропаганду наркотиков. 

Все эти совместные меры позволили стабилизировать наркопреступность.

"МВД и КНБ только в этом году ликвидировали 64 нарколаборатории. Изъято порядка 13 тонн наркотиков, в том числе 33 кг героина и 500 кг синтетики. Только в этом году заблокировано 1400 сайтов, реализовывавших наркотики. Однако впереди еще много работы, ситуация до сих пор остается сложной", – добавил Берик Асылов.

В этой связи руководителям органов уголовного преследования, прокурорам областей поручено усилить межведомственное взаимодействие, направленное на выявление организованных групп, контрабанды, нарколабораторий, каналов поставок и сбыта наркотических веществ.

В свою очередь, МВД необходимо обеспечить качественную проработку и утверждение Комплексного плана по борьбе с наркотиками.

Вторым вопросом обсуждена эффективность противодействия пыткам и другим недозволенным методам следствия и дознания.

заседание Координационного совета

Фото: пресс-служба Генеральной прокуратуры

Генеральный прокурор обратил внимание, что президентом поставлена конкретная задача по искоренению пыток. Для этого уже приняты необходимые правовые меры по их превенции.

В уголовном законодательстве предусмотрена отдельная статья по пыткам и ужесточено наказание. 

С нового года расследовать пытки будут исключительно прокуроры.

"В местах лишения свободы продолжается установка терминалов для подачи обращений осужденными. Внедряется сплошное видеонаблюдение в колониях, следственных изоляторах и служебных помещениях органов уголовного преследования".  Пресс-служба Генеральной прокуратуры

Эти и другие меры положительно оценены международными экспертами, в том числе представителями Комитета ООН против пыток. 


"В настоящее время разработан проект совместного приказа по противодействию пыткам, основной задачей которого является предупреждение недозволенных методов с момента задержания и доставления гражданина в органы уголовного преследования. Также вводится запрет на ведение переговоров, бесед, опросов с лицом, у которого отсутствует процессуальный статус. Предусмотрены и другие меры, которые позволят устранить условия для применения пыток". Пресс-служба Генеральной прокуратуры

Берик Асылов обратил внимание на системные проблемы, причины и условия совершения пыток, а также необходимость их устранения во взаимодействии со всеми правоохранительными и государственными органами. 

МВД поручено провести ревизию внутренних нормативных актов, дающих основания для произвольных задержаний и привести их в соответствие с международными требованиями. 

Кроме того, отмечена необходимость строгого исполнения ст. 80 закона "О правоохранительной службе", согласно которой руководители, чьи сотрудники совершили пытки или систематически нарушали конституционные права граждан, подлежат увольнению.

В завершение глава надзорного органа потребовал от прокуроров областей наладить взаимодействие со вновь образованными региональными представителями уполномоченного по правам человека, правозащитными организациями и адвокатским сообществом.


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