Депутат предложил ввести запрет на вывоз б/у ювелирных изделий из страны

На пленарном заседании Сената Парламента РК 15 декабря депутат Гумар Дюсембаев поднял проблему отсутствия правового регулирования деятельности ломбардов в части вывоза из страны бывших в употреблении ювелирных изделий и лома драгоценных металлов, передает корреспондент Zakon.kz.

Депутат призвал правительство обратить внимание на деятельность ломбардов.

"Ломбарды под видом ювелирных изделий вывозят лом драгоценных металлов в употреблении. Основной объем экспорта направляется в Швейцарию - это около 98%. Для развития отечественной ювелирной промышленности необходимо предусмотреть реализацию ломбардами ювелирных изделий бывшего в употреблении исключительно на внутренний рынок". Гумар Дюсембаев

По его словам, одной из проблем ювелирных изделий также является отсутствие достоверной таможенной статистики. Он указал, что зеркальный анализ товарооборота ювелирных изделий за 2021 год показывает разницу на 7,5 млн долларов, что подтверждает присутствие теневого импорта.

Сенатор отметил, что наблюдаемая конкуренция носит недобросовестно ценовой характер из-за контрабанды некачественного и не сертифицированного товара. По оценкам Лиги ювелиров Казахстана, рынок ювелирных изделий состоит на 90% из контрафактных изделий, которые не содержат соответствующую пробу.

Также парламентарий сообщил о значительном объеме контрабанды незаконно реализуемых ювелирных изделий на местном рынке. Отраслевыми экспертами теневой рынок оценивается более чем в 30 млн долларов.

"Неконкурентные условия для приобретения сырья являются благоприятной почвой для деятельности незаконных поставщиков сырья ювелирной промышленности. С января 2023 года отечественные ювелиры не будут платить НДС при покупке золота и серебра. Данная инициатива была поддержана депутатами Парламента в целях стимулирования развития производства и вывода оборота из теневого оборот. Однако, для полного вывода из тени ювелирного оборота страны необходимо предусмотреть дополнительные меры стимулирования". Гумар Дюсембаев

Например, речь может идти об обнулении импортной пошлины на драгоценные камни, отмене НДС на приобретение золота, низкой ставке импортной пошлины на закуп оборудования по опыту Турции, Индии, Китая и Армении.

В Казахстане зарегистрировано 2380 участников оборота ювелирных изделий, в том числе 197 производителей ювелирных изделий, 1956 участников, занимающихся деятельностью ломбардов.

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