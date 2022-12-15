Касым-Жомарт Токаев поблагодарил гендиректора "АрселорМиттал Темиртау" Владимира Яблонского

Письмо с благодарностью от президента РК Касым-Жомарта Токаева вручили генеральному директору АО "АрселорМиттал Темиртау" Владимиру Яблонскому.

В городском Дворце культуры в канун главного государственного праздника – Дня Независимости – состоялось чествование городского актива. Присутствующих в зале объединила общая работа, над которой все они упорно трудились. Общественники, городские активисты, ветераны и многие другие – все они внесли большой вклад в проведение выборов президента РК.



Под аплодисменты благодарственные письма от имени главы государства за вклад в качественную подготовку и проведение выборов президента темиртаусцам торжественно вручил исполнительный секретарь Карагандинского областного филиала партии Amanat Бекзат Алтынбеков. Он отметил, что благодаря их стараниям внеочередные выборы прошли на высоком уровне.

"Дорогие соотечественники, уважаемые партийцы! Прежде всего позвольте искренне поздравить вас с Днем Независимости – самым большим праздником нашей страны. Я хотел бы пожелать, чтобы наша независимость была крепкой и чтобы каждый казахстанец прожил долгую и достойную жизнь. Уважаемые коллеги, уважаемые партийцы, мы только что завершили большую политическую кампанию". Бекзат Алтынбеков

В числе награжденных – генеральный директор АО "АрселорМиттал Темиртау" Владимир Яблонский. По его словам, участие в выборах – не просто гражданский долг, это ответственность за судьбу своего города и страны.