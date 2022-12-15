В Астане россиянину помогли найти потерянный рюкзак с ноутбуками и 6 тыс. долларов
Фото: freepik
Гражданин России Александр Масленников на железнодорожном вокзале Астана-1 потерял рюкзак с 6 тыс. долларов. За помощью он обратился к транспортным полицейским, сообщает Zakon.kz.
В пресс-службе Департамента полиции на транспорте уточнили, что с просьбой оказать содействие в поиске рюкзака с ценными вещами и денежными средствами 37-летний россиянин обратился на пульт "102" 11 декабря 2022 года.
"Мужчина пояснил, что около 20:15 на железнодорожном вокзале Астана-1 они вместе с супругой выезжали в Алматы на поезде сообщением Астана – Алматы и при входе на вокзал, проходя досмотр, в спешке забыли и потеряли ручную кладь. Пропажу рюкзака заметили лишь тогда, когда были уже в пути", – рассказали в ведомстве.
По его словам, в рюкзаке зеленого цвета, кроме денег, находились два ноутбука и золотые изделия стоимостью примерно 400 тыс. тенге.
"Рюкзак был найден и полностью с содержимым передан владельцу".Пресс-служба ДП на транспорте
Масленников поблагодарил транспортных полицейских Казахстана.
"На объектах авиа- и железнодорожного транспорта страны большое скопление людей, в связи с этим призываем пассажиров быть внимательными к своим личным и ценным вещам, не оставлять их без присмотра", – напомнили транспортные полицейские.
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