В двух областях Узбекистана выявили случаи незаконного подключения газа

В Кибрайском и Кызылтепинском районах Ташкентской и Навоийской областей выявили случаи незаконного подключения природного газа. Ущерб оценили более чем в 805,3 млн сумов (33,5 млн тенге), сообщает Zakon.kz.

Сотрудники Кибрайского и Кызылтепинского районных отделений департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре выявили случаи незаконного подключения к природному газу, передает пресс-служба департамента.



В связи с тем, что должностные лица управления "Кибрайтумангаз" в Ташкентской области халатно отнеслись к своим обязанностям и не контролировали подачу и потребление газа, один житель тайно подключил теплицу в своем доме к газопроводу.

Он незаконно израсходовал газ в объеме 592,1 тыс. куб. м, сумма ущерба составила 561,2 млн сумов (23,4 млн тенге).

В Кызылтепинском районе Навоийской области один житель, который занимался выплавкой металлов без государственной регистрации, также тайно подключился к сети природного газа через резиновую трубу, проведенную под землей.

Государству нанесли ущерб, оцениваемый в 244,1 млн сумов (10,1 млн тенге).

По фактам возбудили уголовные дела по ст. 169 "Кража", 185−2 "Нарушение правил пользования электрической, тепловой энергией, газом, водопроводом" и 207 "Должностная халатность" Уголовного кодекса Узбекистана. Ведется следствие.

На сегодняшний день в Узбекистане наблюдаются проблемы с подачей газа населению.

8 декабря стало известно о том, что в стране ввели полный запрет на экспорт сжиженного газа. До 1 марта 2023 года автомобили, которые работают на сжатом газе и принадлежат госорганам, перейдут на бензин.

Ранее хокимият Ташкента сообщил, что пытается распределить имеющиеся запасы газа равномерно между всеми потребителями, однако топлива не хватает. По этой причине было принято решение остановить работу газовых автозаправок для всех автомобилей, кроме общественного транспорта.

В ноябре в ряде регионов Узбекистана наблюдались перебои с подачей электроэнергии. Это было вызвано снижением подачи газа на ТЭС (где вырабатывается около 90% всей электроэнергии в стране). Национальный диспетчерский центр попросил региональные предприятия снизить потребление энергии, чтобы по вине Узбекистана не произошла авария в энергосистеме Центральной Азии.

