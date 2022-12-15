В Кызылорде задержали лжесотрудника Антикора

В Кызылорде 13 декабря задержали гражданина Ж. 1988 года рождения. Он представился "сотрудником собственной безопасности Антикоррупционной службы по Кызылординской области", сообщает Zakon.kz

Мужчина обманул жителя города и под предлогом трудоустройства в Антикоррупционную службу завладел его деньгами – 500 тыс. тенге.

В Антикоре обратили внимание на продолжающиеся случаи, когда мошенники представляются сотрудниками госорганов и совершают уголовно наказуемые деяния.

"В случае наличия информации по аналогичным фактам просим обращаться в Антикоррупционную службу по указанным номерам: 1424, +7 778 788 39 30", – отметили в Антикоре.

9 ноября был осужден лжепомощник главы Антикора, требовавший участок на берегу Каспия. Нурбол Каримов представлялся помощником председателя агентства и требовал у должностных лиц акимата Актау оформить на его имя земельный участок.

