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Топ-5 идей, как провести выходные на свежем воздухе

Топ 5 идей как провести выходные на свежем воздухе Фото: pexels
Работа и бытовые проблемы приводят человека к рутинному образу жизни. Впереди –праздничные выходные, а это значит, что нужно провести время весело и самое главное – с пользой. Zakon.kz подготовил подборку идей, как отдохнуть в зимний уик-энд.

Зимой появляется так много вариантов для активного отдыха. Это поможет набраться сил и получить заряд энергии перед рабочей неделей.

Парки и зоны отдыха. Самый доступный вариант активного и интересного досуга. Ежедневно каждому из нас рекомендуется проходить по несколько километров, однако жители мегаполисов зачастую не преодолевают даже половины этого расстояния за день. Запланируйте длительную прогулку на выходные. Гуляя по городу, периодически меняйте темп ходьбы, чередуя "быстрые" и "медленные" интервалы. Это поможет более эффективному сжиганию калорий.

Сходите на каток. Самое главное зимнее развлечение. Покататься на коньках стоит хотя бы раз за зиму. Во-первых, это полезно: час катания на коньках может заменить часовую кардиотренировку. Кроме того, на катках царит настоящая атмосфера праздника – находиться здесь весело и приятно.

Катание на санках. Еще одно популярное зимнее развлечение. Сегодня доступны ледянки и тюбинги, тем более, если горы и места для таких активностей находятся в черте города, что очень удобно. Такие катанья станут лучшей психологической разгрузкой после рабочей недели.

Березовая роща. Если хотите окунуться в атмосферу волшебной зимы, стоит посетить березовую рощу, которая находится в предгорьях Алматы. Сюда можно приехать, чтобы погулять, отдохнуть от городского смога и подышать свежим воздухом. 

Бутаковский водопад. Еще одно место неописуемой красоты в зимний период. Водопад расположен в одноименном ущелье Заилийского Алатау. Зимой он замерзает и представляет собой волшебный каскад изо льда и снега.

Конечно, идеи, как приятно провести выходные, этими вариантами не ограничиваются. Все зависит от индивидуальных предпочтений. Но чем бы вы не занимались в эти зимние дни, отдых поможет объединить ваших родных и друзей. И самое главное – одевайтесь потеплее и захватите с собой термос с горячим чаем.   

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