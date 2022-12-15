Алихан Смаилов поручил акиматам ликвидировать несанкционированные свалки

Премьер-министр Алихан Смаилов дал поручение акиматам до 1 июня 2023 года ликвидировать все несанкционированные свалки и ускорить работы по приведению полигонов в соответствие с экологическими и санитарными нормами, сообщает Zakon.kz.

Доля переработки твердых бытовых отходов по стране за третий квартал этого года составила 24%. Показатель ежегодно увеличивается (в 2020 году – 18%, в 2021 году – 21%) и должен достичь более 30% к 2025 году.



В стране действует 3005 полигонов твердых бытовых отходов (ТБО). Планируется строительство еще 20 полигонов в Абайской, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской и Павлодарской областях. Раздельный сбор мусора на разных этапах внедрен в 142, а сортировка – в 101 населенном пункте.

Cмаилов подчеркнул, что из числа действующих полигонов только порядка 630 (21%) соответствуют экологическим и санитарным нормам. Он добавил, что ежегодный объем образования бытовых отходов составляет 4-4,5 млн тонн, однако местные исполнительные органы ненадлежащим образом организовывают системы их сбора.

"Данная тенденция приводит к повсеместному образованию стихийных свалок, на ликвидацию которых затрачиваются бюджетные средства. В частности, инфраструктура для переработки строительных отходов организована только в Костанайской области и в столице. В оставшихся регионах она отсутствует", — сказал Алихан Смаилов.

Мусорные войны в Рудном не утихают, а дворы многоэтажных домов продолжают превращаться в несанкционированные свалки. Противостояние уже который год идет между отделом ЖКХ акимата, полигоном и мусоровывозящими компаниями. Все стороны выслушал корреспондент Zakon.kz.





