В Астане пройдет первый Центрально-Азиатский медиафорум

20-21 декабря 2022 года в Астане состоится первый Центрально-Азиатский медиафорум. Становясь уникальной площадкой для коллаборации, форум намерен создать единое медиапространство для стран Центральной Азии.

В течение двух дней признанные эксперты обсудят актуальные вопросы развития медиа и поделятся своими наблюдениями и лучшими практиками в этой сфере. Впервые в регионе будут обсуждены вопросы измерения региональной идентичности, развития новых медиа, технологии искусственного интеллекта в индустрии, будущее креативных индустрий в Центральной Азии, возможности региональной и глобальной кооперации для обеспечения информационной безопасности, фейковые новости в эпоху постправды, вопросы медиаграмотности и роль женщин в медиа.



В мероприятии примут участие свыше 100 приглашенных спикеров. Это лауреаты Пулитцеровской премии, мировые политики, международные и местные журналисты, инфлюенсеры, руководители международных организаций и авторитетные медиаэксперты.

На тему мира выступит основатель глобального проекта Peace One Day Джереми Гилли, остановивший войну в Афганистане на один день и утвердивший Международный день мира на Генеральной ассамблее ООН, а также известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген.

Хедлайнерами форума являются голливудский актер и легендарный боксер Рой Джонс, четырехкратный автор бестселлеров New York Times, автор одноименной книги о казашке-беркутчи Eagle Huntress Лиз Уэлш и самый популярный youtube-проект в мире с количеством более 18 млрд просмотров D Billions.

На форуме поделятся своим опытом 11-й президент Турции Абдулла Гюль, третий президент Монголии Намбарын Энхбаяр, государственный секретарь Кыргызстана Суйунбек Касмамбетов, руководители ведущих международных организаций (ОТГ, ОИС, СВМДА, Тюрксой, ТюркПА, ООН и др.) и руководители масс-медиа Центрально-Азиатского региона.

С подробной информацией о медиафоруме можно ознакомиться здесь.