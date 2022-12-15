Мужчина из Жамбылского центра психического здоровья "заминировал" его, чтобы сбежать

11 декабря в 13:58 часов на пульт "102" города Тараз поступил звонок о взрывном устройстве, якобы заложенном в здании Жамбылского областного центра психического здоровья, сообщает Zakon.kz.

Сотрудники правоохранительных органов, оперативно прибыли по указанному адресу и проверили здание. Взрывное устройство обнаружено не было.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 21-летнего жителя областного центра, находящегося на принудительном лечении в этом учреждении. По словам задержанного, таким образом он планировал сбежать из центра. Пресс-служба ДП города Тараз

По факту начато досудебное расследование по статье 273 УК РК "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Подозреваемый полностью признал вину. Его поместили в изолятор временного содержания Тараза.