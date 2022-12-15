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В Павлодаре задержан гражданин ФРГ, разыскивающийся за грабеж и вымогательство

В Павлодаре задержан гражданин ФРГ Фото: polisia.kz
Гражданин Германии, находившийся в международном розыске, задержан павлодарскими полицейскими, сообщает Zakon.kz.

Он разыскивался за совершение ряда тяжких преступлений: вымогательство, грабеж, нанесение тяжких телесных повреждений и попытку вымогательства.

В 2020 году он был осужден Земельным судом Дрездена и приговорен к 5 годам и 3 месяцам лишения свободы. Используя немецкий паспорт, 35-летний мужчина прилетел в марте этого года в Астану, где получил "Вид на жительство иностранца". В сентябре приехал в Павлодар. 22 ноября Федеративной Республикой Германии мужчина был объявлен в международный розыск.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, уголовный преступник задержан павлодарскими оперативниками совместно с Интерполом МВД РК. Водворен в ИВС города Павлодара. Вопрос экстрадиции будет решаться согласно международным договорам. Начальник Управления криминальной полиции ДП области Балгабай Капаров


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