Новинки кинопроката, увлекательные фильмы и мультфильмы: что посмотреть на длительных выходных

В продолжительные праздничные выходные можно устроить киномарафон. Пересмотреть все то, что когда-то вы планировали увидеть, но не хватало на это времени. Или сходить с семьей в кинотеатр на ленты, вышедшие в прокат. Редакция Zakon.kz сделала подборку интересных картин и мультфильмов.

Следующие киноистории вы можете посмотреть в кинотеатрах страны:

Мультфильм "Маша и Медведь в кино: 12 месяцев"

Детям и любителям мультиков может понравиться проект о Маше и Медведе, вышедший в кинотеатральный прокат. Тем более знаменитый мультсериал с Машей и Медведем уже много лет пользуется известностью у детей и взрослых.

Сюжет: В новогоднюю ночь возможны любые чудеса. Можно даже встретить волшебных хранителей природы – 12 месяцев, которые собираются вместе лишь раз в году. Именно так Маша и знакомится с маленьким Январем, Повелителем Льда, пока Медведь и другие лесные жители готовятся к долгожданному празднику.

Фильм "Аватар: Путь воды"

Режиссер Джеймс Камерон сделал новый проект после впечатляющего фантастического боевика "Аватар", вышедшего в 2009 году. Новый фильм наверняка понравится любителям приключенческих фильмов и мистических героев.



Сюжет: Спустя более чем десять лет после событий первого фильма Джейк Салли живет в качестве вождя Оматикайи и вместе с Нейтири воспитывает сыновей Нетеям и Лоак, а также дочь Тук и приемную дочь Кири. Кинокартина о приключениях семьи Салли – Джейка, Нейтири и их детей. Испытания, выпавшие на их долю, битвы, в которых им предстоит сражаться с врагом, и трагедии, которые им предстоит пережить, – все ради спасения друг друга, и они готовы ко всему.

Фильм ужасов "Проклятье: Разгадка"

Любителям острых ощущений рекомендуем посмотреть новый фильм культовой хоррор-франшизы "Звонок".

Сюжет: В Японии происходит серия загадочных смертей, связанных с "проклятым видео". Все, кто его посмотрит, погибают в течение следующих 24 часов. Аспирантка Аяка, обладающая феноменально высоким IQ, начинает расследование происходящего. Она уверена, что этому есть рациональное объяснение, и пытается раскрыть тайну смертоносного ролика, который уже посмотрела ее младшая сестра. Ее упорство приводит к раскрытию проклятия Садако с помощью ее бойфренда Одзи Маэды (Казума Кавамура), а также талантливого экстрасенса и предсказателя Мастера Кеншина (Хироюки Икеучи).

Комедия "Келiнжан"

Известный и популярный среди казахстанских зрителей телевизионный сериал "Келінжан" получил продолжение. Теперь это полнометражный игровой фильм, который можно посмотреть в кинотеатре. Персонажи картины не изменились, но сюжетная линия стала другая.

Сюжет: События фильма разворачиваются в маленьком ауле в семье Кулимхан апа. Основные беспокойства главы семейства связаны с взаимоотношениями трех невесток. Почти каждый праздник в семейном кругу заканчивается ссорой. Ситуация усугубляется земельным вопросом. Пока каждая из невесток тянет одеяло на себя, "погода в доме" портится окончательно. Сумеет ли кто-нибудь из домочадцев проявить мудрость и усмирить непокорную родню?

Этно-хоррор "Қаш"

Дебютная картина Айсултана Сеитова, одного из самых многообещающих режиссеров страны. Он прославился сотрудничеством с группой Moldanazar, рэпером Jah Khalib, также со всемирно известными звездами, такими как Kanye West и Offset.

Сюжет: Этот фильм о голоде 30-х годов прошлого столетия в Казахской АССР. Могильщик Исатай отправляется в ближайший город на рискованную миссию по спасению своего аула, но на пути ему встречается странник, который указывает путь, ведущий в никуда.

Также есть варианты для домашнего просмотра:



Фэнтези фильм "Тролль"

Норвежский приключенческий художественный фильм режиссера Роара Утхёуга. История о пробуждении гигантского горного тролля в современной Норвегии.



Сюжет: События кинокартины разворачиваются в норвежской глубинке, где местные жители верят в старые легенды и поклоняются древним божествам. Главные герои – супруги Нора и Кристофер, к которым в гости из Осло приехал племянник Андреас. В это же время через главную местную достопримечательность – гору Довре – власти решают проложить тоннель для новой железнодорожной ветки. Прокладка освободила древнего тролля гигантских размеров, готового уничтожать все вокруг. Главным героям и всем местным жителям предстоит объединить свои силы, чтобы остановить это страшное существо.





Приключенческий фильм "Затерянный город"



Американский приключенческий комедийный фильм режиссеров Аарона и Адама Ни, написавших сценарий совместно с Ореном Узилом и Дэной Фокс на основе сюжета Сета Гордона.



Сюжет: Успешная писательница Лоретта Сейдж пишет книги в жанре романтических приключений, которые становятся бестселлерами. После кончины мужа она замкнулась от общества. Однажды Лоретту похищают, чтобы писательница смогла перевести старинную надпись, по которой, якобы, можно разыскать сокровища. Спасать Лоретту бросается актер, изображающий главного героя на обложке ее романов.

Мультфильм "Миньоны: Грювитация"



Сюжет: Миллион лет миньоны искали самого великого и ужасного предводителя, пока не встретили его. Им оказался одиннадцатилетний Грю. Пусть он еще очень молод, но у него в планах по-настоящему гадкие дела, которые заставят планету содрогнуться.

Приключенческий боевик "Анчартед: На картах не значится"

Долгожданная экранизация культовой серии видеоигр о воре и искателе приключений Нэйтане Дрейке, которая добралась до зрителей.

Сюжет: Главный герой Нейтан Дрейк – охотник за сокровищами. К нему в руки попадает ключ, найденный в гробу легендарного пирата Френсиса Дрейка. Оказывается, что ключ может отворить сундук с кладом, запрятанный Дрейком. Дрейк вместе с единомышленником отправляются на таинственный остров Эльдорадо за сокровищами. Где конкретно находится этот остров – неизвестно. Чтобы найти сокровища, герои киноленты попадают в многочисленные переделки, проходят испытания и разгадывают древние загадки и тайны.

Мультфильм "Монстры на каникулах: Трансформания"

Продолжение истории полюбившихся героев.

Сюжет: Дракуле и его приятелям предстоит окунуться в очередной поток приключений. На этот раз новое изобретение Ван Хельсинга превращает вампира и его друзей в обычных людей, а Джонни становится настоящим чудовищем. Теперь Дракуле и его товарищам придется открыть для себя новый мир, в котором у них не будет сверхъестественных способностей. А вот Джонни нужно примерить непривычную для себя сущность жутковатого монстра. При этом главным героям необходимо отправиться из отеля "Трансильвания" в увлекательный путь по свету, чтобы отыскать средство, которое вернет все на свои места.

Драма "Кто-нибудь видел мою девчонку?"

Очень красивый фильм о любви, какая она есть. Веселая, грустная, жестокая, легкая, вдохновляющая, убивающая и упоительная.



Сюжет: Сергей и Кира считались самой очаровательной парой богемного Петербурга начала девяностых. Они были интеллектуалы, влюбленные в кинематограф. Но счастливая романтическая история обернулась жесткой драмой. Она сбежала в другой город, в другую жизнь, в другую любовь. А он остался в Петербурге и умер вскоре после развода. И только спустя семнадцать лет красивая и успешная Кира осознает, что нет у нее больше шансов на счастье, так как ее сердце навеки отдано Сергею.

Сериал "Уэнсдэй"

Американский сериал о взрослении в жанре комедии ужасов со сверхъестественными элементами, основанный на персонаже Уэнсдэй Аддамс из Семейки Аддамс. Режиссером четырех из восьми эпизодов выступил Тим Бёртон, который также является исполнительным продюсером.



Сюжет: Уэнсдэй – дочь Гомеса и Мортиши Аддамс. Учится в академии Nevermore. Девушке предстоит освоить экстрасенсорные способности, чтобы остановить местного серийного убийцу и раскрыть тайну родителей.

Сериал "Шантарам"

Экранизация одноименного романа, который вышел в 2003 году и стал мировым бестселлером. Сказка о спасителе и поисках прощения.

Сюжет: История расскажет о безымянном герое, который сбегает из-под австралийской стражи и отправляется в далекую Индию. Там он втирается в доверие к местным жителям, получает другое имя, которое переводится как "мирный человек", и пытается начать жизнь сначала, но все равно попадает в неприятности.



