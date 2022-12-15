Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Чемпионат мира по футболу 2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Бывшая первая ракетка мира Борис Беккер освобожден из тюрьмы

освобожден из тюрьмы Фото: Facebook/Boris Becker
Экс-первую ракетку мира Бориса Беккера освободили из тюрьмы в Великобритании. Теперь его ждет депортация в Германию, сообщает Zakon.kz.

Заряжайте на зрелищные матчи Чемпионата мира по футболу и выигрывайте призы на 500 млн тенге от Parimatch. Квартиры, наличные, крутые гаджеты и бонусы каждую неделю!

Как пишет PA Media, в ближайшее время 55-летний немецкий специалист будет депортирован из Великобритании в Германию.

Он попал в программу снижения нагрузки на британские тюрьмы, поэтому в ближайшее время будет депортирован в Германию. Отмечается, что при этом срок его наказания будет сокращен на 135 дней.

В апреле 2022 года Беккера признали виновным в незаконном сокрытии или переводе сотен тысяч евро и фунтов стерлингов. Этой махинацией Беккер пытался избежать выплаты долгов после подачи заявления о банкротстве. Беккер был признал банкротом в 2017 году.

Немецкому теннисисту грозило до семи лет лишения свободы.

С 1985 по 1996 год Беккер в одиночном разряде трижды выигрывал Уимблдон, два раза – Australian Open, а также побеждал на открытом чемпионате США. Он работает экспертом на телеканале Eurosport с 2017 года.

Читайте также

Франция на финале ЧМ-2022 с Аргентиной может усилиться Каримом Бенземой

Во Франции во время стычек футбольных фанатов погиб подросток

Мбаппе нокаутировал фаната перед полуфиналом ЧМ-2022 с Марокко

Константин Вноровский
Великобритания Германия
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
cпецсчет
В Казахстане всем детям до 18 лет откроют спецсчета в ЕНПФ
Россияне бегут от мобилизации и переезжают в Алматы
Россиянин о Казахстане: Это слишком прекрасное место, чудесная страна, чтобы просто так взять и уехать отсюда
"Я знала, что получу все": Айжан Байзакова показала, как выглядела в 18 лет
Я знала, что получу все: Айжан Байзакова показала, как выглядела в 18 лет
когда необходимо оплатить налог на транспорт
Когда истекает срок уплаты налога на транспорт
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления