Бывшая первая ракетка мира Борис Беккер освобожден из тюрьмы

Экс-первую ракетку мира Бориса Беккера освободили из тюрьмы в Великобритании. Теперь его ждет депортация в Германию, сообщает Zakon.kz.

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Как пишет PA Media, в ближайшее время 55-летний немецкий специалист будет депортирован из Великобритании в Германию.

Он попал в программу снижения нагрузки на британские тюрьмы, поэтому в ближайшее время будет депортирован в Германию. Отмечается, что при этом срок его наказания будет сокращен на 135 дней.

В апреле 2022 года Беккера признали виновным в незаконном сокрытии или переводе сотен тысяч евро и фунтов стерлингов. Этой махинацией Беккер пытался избежать выплаты долгов после подачи заявления о банкротстве. Беккер был признал банкротом в 2017 году.

Немецкому теннисисту грозило до семи лет лишения свободы.

С 1985 по 1996 год Беккер в одиночном разряде трижды выигрывал Уимблдон, два раза – Australian Open, а также побеждал на открытом чемпионате США. Он работает экспертом на телеканале Eurosport с 2017 года.