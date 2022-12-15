Пункты пропуска на казахстанско-китайской границе временно приостановят работу
Фото: Zakon.kz
C 16 по 17 декабря автомобильные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе временно приостановят работу, сообщает Zakon.kz.
"В связи с празднованием Дня Независимости Республики Казахстан с 16 по 17 декабря 2022 года пропуск лиц, транспортных средств и грузов в автомобильных пунктах пропуска на казахстанско-китайской границе осуществляться не будет". Комитет государственных доходов
Как отметили в ведомстве, железнодорожные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе продолжат функционировать в штатном режиме.
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