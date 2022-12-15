Пешеход погиб в Алматинской области
Фото: Zakon.kz
В Алматинской области погиб пешеход, перебегавший дорогу в неположенном месте, сообщает Zakon.kz.
Трагедия произошла 14 ноября 2022 года, около 07:20, уточнила пресс-служба ДП Алматинской области.
"48-летний водитель автомобиля Skoda, следуя по автодороге Алматы – Оскемен в северном направлении, допустил наезд на пешехода, который перебегал автодорогу в неустановленном месте", – говорится в сообщении.
В результате ДТП 63-летний пешеход скончался на месте от полученных травм.
Данный факт зарегистрирован в ЕРДР УП Илийского района по ст. 345 ч. 3 УК РК.
В настоящий момент по делу проводятся необходимые следственные действия и назначены экспертизы.
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