Общественный совет Жанаозена поблагодарил руководство "КазМунайГаза"

15 декабря члены общественного совета города Жанаозена встретились с председателем правления АО НК "КазМунайГаз" (КМГ) Магзумом Мирзагалиевым, сообщает Zakon.kz.

В ходе встречи они выразили признательность за социальные инициативы, реализуемые в городе при участии КМГ в соответствии с поручениями президента РК Касым-Жомарта Токаева.

Председатель Жанаозенского городского общественного совета Аманкос Эдилов отметил, что эти инициативы важны для жителей города.

"В этом году по поручению президента Казахстана в Жанаозене было реализовано несколько проектов. Так, в 2022 году 50 учащихся из Жанаозена были приняты в школу Iqanat, расположенную на курорте "Бурабай". В рамках проекта "Жарқын болашақ" 149 студентов приступили к обучению в 44 колледжах в 11 городах Казахстана. Также 12 детей поступили в республиканские колледжи искусств, шесть школьников – в республиканские спортивные школы-интернаты олимпийского резерва, а десять юных жанаозенцев были отобраны в Республиканскую физико-математическую школу. Также в этом году при поддержке КМГ был построен и сдан в эксплуатацию медицинский центр с современным оборудованием. Хотим передать благодарность жителей города, мы надеемся, что эти начинания будут продолжены". Председатель Жанаозенского городского общественного совета Аманкос Эдилов





Фото: АО НК "КазМунайГаз"



Члены общественного совета и депутаты маслихата вручили главе КМГ высшую награду общественного совета города Жанаозена.

В свою очередь, руководитель компании Магзум Мирзагалиев заверил, что работа в этом направлении будет продолжена.

Отметим, что КМГ оказывает всемерную поддержку в создании медицинских и спортивных комплексов в регионе, помогает решению вопросов безработицы.



