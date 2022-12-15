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Алматинцу, спасшему пенсионера из горящей квартиры, вручили награду

Вручение награды Фото: пресс-служба ДЧС города Алматы
Еркебулану Жанахметову вручили нагрудный знак "Төтенше жағдайдағы Ерлігі үшін". 20 ноября текущего года, с риском для жизни, он вытащил из горящей квартиры 72-летнего мужчину, сообщает Zakon.kz.

Награждение прошло в здании ДЧС города Алматы.

"За смелость, отвагу и самоотверженность, проявленные при спасении человеческой жизни на пожаре в ЖК "Шугыла-City" 20 ноября 2022 года в городе Алматы, приказом министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Юрия Ильина 30-летний Еркебұлан Қалдыбекұлы Жанахметов награжден нагрудным знаком "Төтенше жағдайдағы Ерлігі үшін". Пресс-служба ДЧС города Алматы 

В торжественной обстановке награду от имени министра вручил и.о. начальника ДЧС города Алматы полковник Ерлан Алибеков.

"Я не ставил себе цель стать героем, хотел просто помочь". Еркебулан Жанахметов

20 ноября этого года, около 05:00, 30-летний житель ЖК "Шугыла-City" увидел густой дым, который валил из окна квартиры жилого дома напротив. Он позвонил в противопожарную службу, затем отключил газораспределительный кран и подошел к подъезду, из которого выбегали люди. Узнав, что в квартире находится пожилой человек, Еркебулан попытался проникнуть в помещение, откуда едва был слышен призыв о помощи. Только с третьей попытки ему удалось попасть в горящую квартиру и вытащить на себе пенсионера в безопасное место.

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