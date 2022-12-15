Аким СКО Айдарбек Сапаров за две недели объездит все районы региона

Айдарбек Сапаров объезжает районы СКО. В планах до конца года посетить все 13 районов. В ходе поездок глава региона проведет встречи с населением и проконтролирует работу важных социальных объектов, сообщает Zakon.kz.

Первыми Айдарбек Сапаров посетил самые отдаленные районы области. Об этом аким области поделился на своих страницах в соцсетях.

"До конца года планирую посетить все районы нашей области и встретиться с жителями. Сегодня начал с Уалихановского и Акжарского районов. На встречах обсуждали план развития районов, сельчане поднимали актуальные вопросы. Затем провел личный прием граждан. Мы взяли на контроль все предложения жителей. Все вопросы добавим в план работ на 2023 год". Аким СКО Айдарбек Сапаров





Фото: пресс-служба акима СКО











Фото: пресс-служба акима СКО



В 2023 году в Уалихановском и Акжарском районах планируется реализация инфраструктурных проектов за счет бюджета. Будут проведены ремонты школ и больниц, сетей водоснабжения и дорог. А также начнется строительство социально значимых объектов.





Фото: пресс-служба акима СКО







Фото: пресс-служба акима СКО

