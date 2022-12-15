Минобороны Великобритании начало расследование против собственных войск
Фото: Facebook/HM Armed Forces
Минобороны Британии приступило к расследованию против собственной армии из-за обвинений в возможных нарушениях со стороны военнослужащих в Афганистане, сообщает Zakon.kz.
Соответствующее заявление было опубликовано на сайте правительства страны.
Сейчас собирается доказательная база и подготавливаются отчеты, которые помогут разобраться в ситуации.
Рассматриваться будут инциденты, произошедшие в период с середины 2010 года по середину 2013 года. Сообщается, что британские солдаты проводили незаконные операции по преднамеренному задержанию лиц в Афганистане.
Глава министерства Бен Уоллес заверил, что все обвинения будут изучены властями в полном объеме. Это, по его словам, позволит защитить британских солдат от "ненужных повторных расследований".
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ