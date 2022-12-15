ТЭЦ-1 в Семее возобновил работу

ТЭЦ-1 в Семее возобновила работу в прежнем режиме, передает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе МЧС РК, восстановительные работы по замене электрокабеля завершены, работа транспортерной системы подачи твердого топлива (угля) в котлоагрегаты возобновлена.

Личный состав воинских частей убыл на места постоянной дислокации.

В ночь на 15 декабря произошел пожар на тепловой электростанции №1 в Семее. Спасатели и военнослужащие в ручном режиме подавали уголь на ТЭЦ.