Мошенница оформила кредиты на 157 человек в Жамбылской области
Женщина, вместе с подельниками оформляла многомиллионные кредиты на людей, добровольно предоставивших свои личные данные, передает Almaty.tv.
Пострадавшие рассказывают, что хотели взять кредит в банке, но им либо отказывали, либо предлагали маленькую сумму, не ту на которую они рассчитывали. И тут свои услуги предложила одна женщина. Все что нужно было - дать ей все свои личные данные.
Дело расследуется уже больше года по четырем статьям. 15 декабря пострадавшие собрались перед областной прокуратурой с требованием ускорить процесс и списать оформленные на них кредиты.
Общая задолженность всех 157 пострадавших составляет более 300 миллионов тенге.
"Мы поверили ей после того, как она сказала, что нам выдадут кредит под небольшой процент. И нам, папе и мне кредит одобрили, но денег мы так и не получили. И сейчас банки требуют с нас погасить кредит и проценты. Всю поступающую зарплату у нас списывают с карты, не оставляя даже прожиточного минимума". Гульзат Нуралиева
"Я даже не поняла, как меня обманули. Сейчас у меня долг 4,5 млн тенге". Алтынай Медеубекова
По данным прокуратуры, сейчас в составе группы подозреваемых 15 человек. Трое из них находятся под арестом. В надзорном органе отметили, что ввиду объемного дела судебный процесс будет длительным.
Все уголовные дела в отношении 15 подсудимых были возвращены прокурору, согласно статье 320 Уголовно-процессуального кодекса. Дело очень большое. Поэтому постановление суда будет обязательно оценено, внесено ходатайство и рассмотрено на апелляционной коллегии. Будет дана оценка правильности данного постановления суда на предмет правомерности. Если ущерб, причиненный потерпевшим, не будет возмещен, в обязательном порядке предусматривается наказание в виде лишения свободы. Руководитель управления прокуратуры Жамбылской области Алмас Егильбаев
Потерпевшие просят лишь об одном, чтобы кредиты, которые они не брали, были списаны.