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Стала известна возможная причина суицида военнослужащего в Жанаозене

Стала известна возможная причина суицида военнослужащего в Жанаозене Фото: скриншот с видео
Неразделённая любовь могла стать причиной самоубийства 19-летнего актюбинца, который служил сапером в Жанаозене, сообщает Zakon.kz

Как передает телеканал "Астана", наличие неуставных отношений в части отрицают, но предполагают, что здесь замешаны личные отношения.

По словам заместителя командира по воспитательной и социально-правовой работе воинской части №5548 Руслана Булегенова, незадолго до самоубийства молодой человек узнал о том, что его любимая девушка вышла замуж. 

Ранее сообщали, что минувшей ночью в одной из комнат общежития нашли повешенным контрактника

А еще раньше казахстанцев потрясла новость о том, что 11 декабря 2022 года в Мунайлинском районе Мангистауской области мужчина повесил троих детей и повесился сам. Самоповешенными обнаружены мужчина 38 лет, а также дети восьми лет, четырех лет и десяти месяцев. В полиции тогда рассказали, что была найдена запись, отправленная супруге, в которой мужчина заявляет о своем намерении умереть и забрать с собой своих детей.

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