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Сколько в Казахстане Тауелсіздіков

В преддверии Дня Независимости: сколько в Казахстане Тауелсіздіков Фото: скриншот
В Бюро нацстатистики рассказали, сколько казахстанцев носят имена, связанные с Днем независимости, сообщает Zakon.kz

В преддверии Дня Независимости Бюро нацстатистики опубликовало в своём Telegram-канале интересные данные. Например, о том, сколько в стране людей носят имя Тауелсіздік (Независимость).

Согласно статистики, в Казахстане один Тауелсіздік. А также 21- Егемен (Суверенный), Азат (Свободный) - 14 065 человек, Еркiн - 3913 и Бостандық (Свобода) - 23 человека.

"А какое имя добавили бы вы в этот список?" - вопрошают в Бюро нацстатистики.

Ранее были названы самые популярные двойные имена в Казахстане.


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