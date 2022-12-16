Сколько в Казахстане Тауелсіздіков

В Бюро нацстатистики рассказали, сколько казахстанцев носят имена, связанные с Днем независимости, сообщает Zakon.kz

В преддверии Дня Независимости Бюро нацстатистики опубликовало в своём Telegram-канале интересные данные. Например, о том, сколько в стране людей носят имя Тауелсіздік (Независимость).

Согласно статистики, в Казахстане один Тауелсіздік. А также 21- Егемен (Суверенный), Азат (Свободный) - 14 065 человек, Еркiн - 3913 и Бостандық (Свобода) - 23 человека.

"А какое имя добавили бы вы в этот список?" - вопрошают в Бюро нацстатистики.

Ранее были названы самые популярные двойные имена в Казахстане.



