Сколько в Казахстане Тауелсіздіков
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В Бюро нацстатистики рассказали, сколько казахстанцев носят имена, связанные с Днем независимости, сообщает Zakon.kz
В преддверии Дня Независимости Бюро нацстатистики опубликовало в своём Telegram-канале интересные данные. Например, о том, сколько в стране людей носят имя Тауелсіздік (Независимость).
Согласно статистики, в Казахстане один Тауелсіздік. А также 21- Егемен (Суверенный), Азат (Свободный) - 14 065 человек, Еркiн - 3913 и Бостандық (Свобода) - 23 человека.
"А какое имя добавили бы вы в этот список?" - вопрошают в Бюро нацстатистики.
Ранее были названы самые популярные двойные имена в Казахстане.
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