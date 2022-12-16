В 2023 году ЕС предоставит помощь Украине в 18 млрд евро

На саммите ЕС утвердили кредитную помощь Украине на 2023 год, сообщает Zakon.kz

Как передает Telegram-канал ТАСС, глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ЕС готовы выделить 18 млрд евро.

А председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщил, что Евросоюз в 2022 году выделил Украине финансовую помощь в 19,7 млрд евро и продолжит ее поддерживать так долго, как будет нужно.

В свою очередь канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что для оказания военной поддержки Украине будет увеличен на 2 млрд евро.

Ранее по итогам саммита ЕС в Брюсселе глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что утверждено вступление в Шенген Хорватии. Главы государств и правительств Евросоюза также выразили надежду, что Болгария и Румыния смогут сделать это в течение 2023 года.