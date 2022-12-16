Погода на выходные в мегаполисах страны

Фото: pixabay

В Казахстане в выходные ожидаются потепление в южных мегаполисах и морозная погода в столице. Осадков и сильных порывов ветра не ожидается, сообщает Zakon.kz.

Синоптики РГП "Казгидромет" сделали прогноз погоды в Астане, Алматы и Шымкенте. В Астане сохранится морозный характер погоды. 16 декабря – переменная облачность, днем -14...-16°С, ночью -23...-25°С. 17 декабря – облачно, днем -13...-15°С, ночью -24...-26°С. 18 декабря – облачно, днем -10...-12°С, ночью -21...-23°C. Сильных порывов ветра в выходные не ожидается.

В Алматы ожидается потепление. 16 декабря – переменная облачность, днем +3...+5°С, ночью -6...-8°С. 17 декабря – днем 0...+2°С, ночью -5...-7°С, облачно. 18 декабря ожидается похолодание – днем 0...-2°С, ночью -8...-10°С, осадки. В Шымкенте прогнозируют потепление. 16 декабря – временами облачно, днем +10...+12°С, ночью -1...-3°С. 17 декабря – днем +8...+10°C, ночью 0...-2°С. 18 декабря – днем +6...+8°C, ночью 0...-2°С. Читайте также В США обнародовали документы с информацией об убийстве Кеннеди На телеканале "Алматы" вышла 3 серия фильма "Трагический Қаңтар: Над пропастью" В Алматы прошла церемония возложения цветов к монументу Независимости

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