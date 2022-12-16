В США обнародовали документы с информацией об убийстве Кеннеди

Национальный архив США разместил в открытом доступе 13 173 документа, содержащих информацию об убийстве 35-го президента Америки Джона Кеннеди, сообщает Zakon.kz.

В соответствии с меморандумом президента США Джо Байдена от 15 декабря 2022 года, национальный архив Соединенных Штатов Америки разместил 13 173 документа, содержащих информацию об убийстве президента Джона Ф. Кеннеди от 1992 года, говорится на сайте ведомства.

Коллекция документов об убийстве Кеннеди, созданная Национальным архивом США в ноябре 1992 года, состоит примерно из пяти миллионов страниц. Подавляющая часть коллекции находится в открытом доступе без ограничений с конца 1990-х годов. После релиза 15 декабря более 97% записей в коллекции стали доступны.

По состоянию на 15 декабря 2021 года все документы, подпадающие под действие раздела "5 закона Кеннеди", были полностью или частично обнародованы.

Коллекция также включает в себя 515 документов, которые не были опубликованы полностью, и еще 2545 документов, которые были опубликованы частично. Обнародование коснулось записей, которые были скрыты под печатью суда или в целях сохранения государственной тайны.

Джон Кеннеди был убит 22 ноября 1963 года в городе Даллас, штат Техас. Был застрелен из снайперской винтовки во время следования президентского кортежа по улицам города. Президент Кеннеди был доставлен в операционную, где спустя полчаса после покушения скончался на 47-м году жизни.

