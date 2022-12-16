В Семее возложили цветы к памятнику Кайрата Рыскулбекова

Несмотря на мороз, почтить память Кайрата Рыскулбекова в Семее собрались участники декабрьских событий 1986 года, представители интеллигенции и молодежь. В мирном митинге приняли участие аким Абайской области Нурлан Уранхаев и аким Семея Нурбор Нурсагатов, сообщает Zakon.kz.

Как отметил профессор Университета Шакарима, известный общественный деятель Зейнолла Токаев, День независимости в Казахстане – праздник со слезами на глазах.



"С одной стороны, День Независимости – это радость. Ведь в этот день сбылась многовековая мечта казахского народа о своей самостоятельности, собственной государственности. А с другой, мы вспоминаем трагедию, произошедшую в этот же день, 16 декабря 1986 года. События, которые вошли в историю современного Казахстана под названием Желтоқсан. Прошло немало лет, а я видел семьи, где до сих пор не знают, куда сгинули их дети, живы ли они, а если нет, то где похоронены". Зейнолла Токаев





Фото: Екатерина Гуляева



36 лет прошло со дня декабрьской трагедии, а некоторые ее участники, пострадавшие в те дни, до сих пор не реабилитированы. Среди них – председатель городского общественного движения "Желтоқсан 1986" Токтаргазы Сарманов.

"Когда мы выходили на площадь, требуя отменить решение о назначении Колбина – совершенно незнакомого казахстанцам деятеля Коммунистической партии, мы хотели, чтобы республикой руководил наш человек, выходец из Казахстана, который бы болел душой за свою родину. Нас же выставили потом наркоманами, алкоголиками, дебоширами, националистами и даже преступниками, которые лишь громили все кругом и создавали беспорядки. Это было в корне не так". Токтаргазы Сарманов

По его словам, Токтаргазы Сарманов был одним из организаторов мирного протеста на площади в Алма-Ате. Студент Алма-Атинского сельскохозяйственного института, староста группы, он призвал присоединиться к выступлениям молодежи всех своих сокурсников. Вся группа – 25 студентов – как один вышли на площадь.





Фото: Екатерина Гуляева







Как один из организаторов митинга Токтаргазы Сарманов был исключен из института без права восстановления. И был вынужден получить позже другую специальность. Сейчас председатель городского общественного движения "Желтоқсан 1986" проходит процедуру реабилитации.

И таких жертв политических репрессий в Казахстане еще сотни. Многие молодые люди тогда, в далеком 1986 году, взвалили на свои плечи всю меру вины за то, что осмелились открыто и смело заявить о своем праве на самоопределение и самостоятельность. Среди них и скромный парень Кайрат Рыскулбеков.





Фото: Екатерина Гуляева



В память о нем в Семее стоит памятник герою Казахстана. И каждый год в День Независимости семейчане идут сюда, чтобы возложить цветы к его монументу, вспомнить молодых ребят, вспомнить былое.