Вынесшего из пожара маму с двумя детьми Жандоса Барлыбаева наградили медалью

Награду мужественному военнослужащему Жандосу Барлыбаеву вручил командующий Десантно-штурмовыми войсками генерал-майор Алмаз Джумакеев, сообщает Zakon.kz.

Приказом министра обороны Казахстана за героический поступок военнослужащий Военного института Сухопутных войск сержант 3 класса Жандос Барлыбаев удостоен медали "Ел қорғаны".

Награду от имени главы оборонного ведомства вручил командующий Десантно-штурмовыми войсками генерал-майор Алмаз Джумакеев.

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В одном из общежитий Алматы по улице Красногорская, 4/1 произошел пожар, о чем военнослужащий узнал от позвонивших ему под утро знакомых. Быстро одевшись, Жандос Барлыбаев побежал к месту происшествия. Увидев охваченный огнем 2-й этаж соседнего общежития, он решительно поднялся туда по оконным решеткам и вынес подростка 12-13 лет и четырехмесячного младенца, а также помог выбраться из горящего помещения их матери.

Сержант 3 класса Жандос Барлыбаев является начальником банно-прачечного комбината Военного института Сухопутных войск. Женат, вместе с супругой воспитывает четверых детей.

