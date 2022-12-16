Военнослужащего, спасшего людей из пожара, наградили медалью

16 декабря приказом Минобороны РК военнослужащего Военного института сухопутных войск Жандоса Барлыбаева наградили медалью "Ел қорғаны", сообщает Zakon.kz.

"Приказом министра обороны Республики Казахстан за героический поступок военнослужащий Военного института сухопутных войск сержант 3 класса Жандос Барлыбаев удостоен медали "Ел қорғаны". Награду сегодня от имени главы оборонного ведомства вручил командующий Десантно-штурмовыми войсками генерал-майор Алмаз Джумакеев". Пресс-служба МО РК

15 декабря в одном из общежитий Алматы произошел пожар. О нем военнослужащий узнал от знакомых и, не раздумывая, поспешил к месту происшествия. Увидев охваченный огнем 2-й этаж соседнего общежития, сержант Жандос Барлыбаев решительно поднялся по оконным решеткам на второй этаж, откуда вынес ребенка в возрасте 12-13 лет, четырехмесячного младенца, а также помог выбраться из горящего помещения их матери.