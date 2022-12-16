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Посольство России поздравило казахстанцев с Днем Независимости

Посольство России поздравило казахстанцев с Днем независимости Фото: посольство РФ
Посольство России в Казахстане поздравило жителей Казахстана с государственным праздником – Днем Независимости, сообщает Zakon.kz.
"С момента обретения независимости 16 декабря 1991 года Казахстан за небольшой в масштабах истории отрезок времени достиг впечатляющих успехов. Сегодня Казахстан – состоявшееся демократическое правовое государство с высоким уровнем социально-экономического развития, полноправный и уважаемый член мирового сообщества. Это стало возможным благодаря единству и сплоченности народа Казахстана, его патриотизму и преданности общенациональным ценностям", – говорится в тексте поздравления, размещенном на сайте посольства и в социальных сетях.

В поздравлении также говорится, что россияне искренне радуются успехам казахстанских друзей и всем достижениям республики и приветствуют провозглашенный президентом Токаевым курс на реализацию масштабных политических и экономических реформ в стране.

"Москва и Астана не раз подтверждали приверженность линии на дальнейшее укрепление и динамичное развитие стратегического партнерства и интеграционных связей на основе уважения суверенитета, территориальной целостности и невмешательства во внутренние дела друг друга. Эти принципы и впредь будут оставаться несущими опорами российско-казахстанской вечной дружбы и союзничества", – говорится в сообщении.

В заключении прозвучало пожелание всем казахстанцам крепкого здоровья, успехов, благополучия и процветания.

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