Посольство США поздравило казахстанцев с Днем Независимости
Фото: Instagram/usinkz
Посольство США в Казахстане поздравило жителей страны с Днем Независимости, сообщает Zakon.kz.
Пост с поздравлением опубликован на официальной странице посольства в Instagram.
"Представительство США поздравляет народ Казахстана с Днем Независимости! Наша неизменная поддержка суверенитета, независимости и территориальной целостности Казахстана остается основой наших прочных отношений и расширенного стратегического партнерства. Мы желаем казахстанцам мира, здоровья и процветания сейчас и в будущем".
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