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Посольство США поздравило казахстанцев с Днем Независимости

Посольство США поздравило казахстанцев с Днем Независимости Фото: Instagram/usinkz
Посольство США в Казахстане поздравило жителей страны с Днем Независимости, сообщает Zakon.kz.

Пост с поздравлением опубликован на официальной странице посольства в Instagram.

"Представительство США поздравляет народ Казахстана с Днем Независимости! Наша неизменная поддержка суверенитета, независимости и территориальной целостности Казахстана остается основой наших прочных отношений и расширенного стратегического партнерства. Мы желаем казахстанцам мира, здоровья и процветания сейчас и в будущем".


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