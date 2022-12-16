Какой должна быть единая школьная форма, решали в Астане

В Астане отечественные предприятия легкой промышленности представили свои варианты единой школьной формы в рамках пилотного проекта, сообщает Zakon.kz.

По словам председателя Комитета индустриального развития МИИР РК Ильяса Оспанова, обеспечение школьников страны отечественной продукцией является одной из приоритетных задач ведомства.



"Сейчас в стране работает более 800 предприятий в сфере производства одежды. Чаще всего отечественный рынок одежды ориентирован на закупки и потребности госзаказа. По итогам 2021 года объем производства одежды достиг 54,4 млрд тенге, индекс физического объема отмечен на уровне 102,3%. При этом на 38 швейных предприятиях имеется индустриальный сертификат на производство школьной формы", – сказал Оспанов.





Фото: МИИР РК



Также председатель Комитета отметил, что в настоящее время прорабатывается вопрос выдачи родителям ваучеров на покупку школьной формы в определенных магазинах через платформу "Социальный кошелек".

Кроме того, предусматривается предоставление отечественным товаропроизводителям торговых точек на льготных условиях для продажи школьной формы.

В связи с чем предлагается сформировать списки отечественных товаропроизводителей. Одно из главных требований к ним – процесс производства одежды должен соответствовать национальным стандартам.





Фото: МИИР РК



Для конкретизации модели единой школьной формы, которая удовлетворит пожелания всех заинтересованных сторон, планируется провести ряд аналогичных встреч.



