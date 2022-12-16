Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Чемпионат мира по футболу 2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

В Алматы охранников ночного клуба подозревают в распространении наркотиков

В Алматы охранников ночного клуба подозревают в распространении наркотиков Фото: КГД МФ РК
В ночном клубе Алматы прошла спецоперация, во время которой были задержаны охранники заведения, которых подозревают в продаже синтетических наркотиков, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в Управлении по противодействию наркопреступности, оперативники некоторое время следили за деятельностью охранников.

"Двое подозреваемых, 1998 и 2002 годов рождения, распространяли синтетические наркотики в заведениях города. Оплату от клиентов они получали онлайн-переводами. Сотрудники правоохранительных органов произвели контрольную закупку. После чего у подозреваемых было изъято 0,55 грамма мефедрона и 0,40 грамма наркотика PVP. К операции привлекли бойцов спецподразделения", – рассказали в управлении.

В отношении задержанных проводится досудебное расследование по статье 297 УК РК.

Изъятые вещества отправлены на судебно-химическую экспертизу. Кроме того, устанавливается канал поставки наркотиков в Алматы.

Читайте также

В аэропорту Улан-Удэ рухнул вертолет Ми-8

Гигантский аквариум лопнул в отеле Берлина и затопил улицу

В Лондоне при давке пострадали 10 человек, пытаясь прорваться на концерт певца

Лариса Черненко
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Суд в США вынес приговор по делу Аблязова и Храпунова
Суд присяжных в США вынес приговор по делу Аблязова и Храпунова
cпецсчет
В Казахстане всем детям до 18 лет откроют спецсчета в ЕНПФ
"Я знала, что получу все": Айжан Байзакова показала, как выглядела в 18 лет
Я знала, что получу все: Айжан Байзакова показала, как выглядела в 18 лет
Шейх пригласил бабушку для готовки каттамы
Арабский шейх привез бабушку из Кыргызстана в ОАЭ за свой счет
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления