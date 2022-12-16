В Алматы охранников ночного клуба подозревают в распространении наркотиков

Фото: КГД МФ РК

В ночном клубе Алматы прошла спецоперация, во время которой были задержаны охранники заведения, которых подозревают в продаже синтетических наркотиков, сообщает Zakon.kz.

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