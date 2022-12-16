В Алматы охранников ночного клуба подозревают в распространении наркотиков
Фото: КГД МФ РК
В ночном клубе Алматы прошла спецоперация, во время которой были задержаны охранники заведения, которых подозревают в продаже синтетических наркотиков, сообщает Zakon.kz.
Как сообщили в Управлении по противодействию наркопреступности, оперативники некоторое время следили за деятельностью охранников.
"Двое подозреваемых, 1998 и 2002 годов рождения, распространяли синтетические наркотики в заведениях города. Оплату от клиентов они получали онлайн-переводами. Сотрудники правоохранительных органов произвели контрольную закупку. После чего у подозреваемых было изъято 0,55 грамма мефедрона и 0,40 грамма наркотика PVP. К операции привлекли бойцов спецподразделения", – рассказали в управлении.
В отношении задержанных проводится досудебное расследование по статье 297 УК РК.
Изъятые вещества отправлены на судебно-химическую экспертизу. Кроме того, устанавливается канал поставки наркотиков в Алматы.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ