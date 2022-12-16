Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Чемпионат мира по футболу 2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

В Академии МВД открыли киберполигон

В академии МВД открыли киберполигон Фото: МВД РК
Министр внутренних дел Марат Ахметжанов в сентябре открыл в алматинской академии МВД киберлабораторию по повышению эффективности противодействия киберпреступности. Продолжением этой работы стало открытие на базе Академии специального киберполигона, сообщает Zakon.kz.

Во время церемонии открытия киберполигона с участием заместителя министра внутренних дел и директора Кazdream special systems были продемонстрированы совместные проекты академии с Военно-инженерным институтом радиотехники и связи МО РК. Также были продемонстрированы разработки антидрона с компанией “Сергек” по обеспечению безопасности дорожного движения.

Программно-технический потенциал киберполигона, разработанные с участием узких специалистов информационные системы будут способствовать укреплению подразделений по борьбе с киберпреступностью IT-специалистами, обучению сотрудников полиции проведению оперативных мероприятий и анализу биллинга, определению ip-адресов кибермошенников, раскрытию и расследованию уголовных правонарушений с использованием криптовалют и в целом эффективно противостоять интернет-мошенничеству, внедряя в деятельность полиции исследования в данной сфере.


Новость по теме

Женщине вместо обуви привезли коробку с марихуаной в Абайской области

Читайте также

Женщине вместо обуви привезли коробку с марихуаной в Абайской области

В Павлодаре задержан гражданин ФРГ, разыскивающийся за грабеж и вымогательство

В Астане россиянину помогли найти потерянный рюкзак с ноутбуками и 6 тысяч долларов

Айсулу Омарова
МВД РК
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Суд в США вынес приговор по делу Аблязова и Храпунова
Суд присяжных в США вынес приговор по делу Аблязова и Храпунова
cпецсчет
В Казахстане всем детям до 18 лет откроют спецсчета в ЕНПФ
"Я знала, что получу все": Айжан Байзакова показала, как выглядела в 18 лет
Я знала, что получу все: Айжан Байзакова показала, как выглядела в 18 лет
в Казахстане утвердили понятие средней скорости
В Казахстане утвердили понятие средней скорости
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления