В Академии МВД открыли киберполигон
Во время церемонии открытия киберполигона с участием заместителя министра внутренних дел и директора Кazdream special systems были продемонстрированы совместные проекты академии с Военно-инженерным институтом радиотехники и связи МО РК. Также были продемонстрированы разработки антидрона с компанией “Сергек” по обеспечению безопасности дорожного движения.
Программно-технический потенциал киберполигона, разработанные с участием узких специалистов информационные системы будут способствовать укреплению подразделений по борьбе с киберпреступностью IT-специалистами, обучению сотрудников полиции проведению оперативных мероприятий и анализу биллинга, определению ip-адресов кибермошенников, раскрытию и расследованию уголовных правонарушений с использованием криптовалют и в целом эффективно противостоять интернет-мошенничеству, внедряя в деятельность полиции исследования в данной сфере.