В Академии МВД открыли киберполигон

Министр внутренних дел Марат Ахметжанов в сентябре открыл в алматинской академии МВД киберлабораторию по повышению эффективности противодействия киберпреступности. Продолжением этой работы стало открытие на базе Академии специального киберполигона, сообщает Zakon.kz.

Во время церемонии открытия киберполигона с участием заместителя министра внутренних дел и директора Кazdream special systems были продемонстрированы совместные проекты академии с Военно-инженерным институтом радиотехники и связи МО РК. Также были продемонстрированы разработки антидрона с компанией “Сергек” по обеспечению безопасности дорожного движения.

Программно-технический потенциал киберполигона, разработанные с участием узких специалистов информационные системы будут способствовать укреплению подразделений по борьбе с киберпреступностью IT-специалистами, обучению сотрудников полиции проведению оперативных мероприятий и анализу биллинга, определению ip-адресов кибермошенников, раскрытию и расследованию уголовных правонарушений с использованием криптовалют и в целом эффективно противостоять интернет-мошенничеству, внедряя в деятельность полиции исследования в данной сфере.





