Еще один взрыв в Турции: пострадали 8 сотрудников полиции

9 человек, включая 8 сотрудников полиции, получили ранения в результате теракта, организованного во время проезда маршрутного автобуса с сотрудниками ОМОНа в Диярбакыре. В связи с этим инцидентом были задержаны 5 человек, сообщает Zakon.kz.

Взрыв прогремел 15 декабря. 1 гражданский и 8 полицейских были доставлены в больницы бригадами скорой медицинской помощи. 7 раненых были выписаны после лечения, а лечение еще двоих раненых продолжается, передает Anadolu





По данным министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу, взрыв произошел в припаркованном автомобиле, когда полицейская машина проезжала мимо во время дежурства в Диярбакыре.





В качестве меры предосторожности полицейские были доставлены в больницу и прошли амбулаторное обследование.





Также министр пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.



