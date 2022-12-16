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Еще один взрыв в Турции: пострадали 8 сотрудников полиции

Еще один взрыв в Турции: пострадали 8 сотрудников полиции Фото: Twitter/TTAgrup
9 человек, включая 8 сотрудников полиции, получили ранения в результате теракта, организованного во время проезда маршрутного автобуса с сотрудниками ОМОНа в Диярбакыре. В связи с этим инцидентом были задержаны 5 человек, сообщает Zakon.kz.
Взрыв прогремел 15 декабря. 1 гражданский и 8 полицейских были доставлены в больницы бригадами скорой медицинской помощи. 7 раненых были выписаны после лечения, а лечение еще двоих раненых продолжается, передает Anadolu.

По данным министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу, взрыв произошел в припаркованном автомобиле, когда полицейская машина проезжала мимо во время дежурства в Диярбакыре.

В качестве меры предосторожности полицейские были доставлены в больницу и прошли амбулаторное обследование. 

Также министр пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

4 декабря на юго-востоке Турции прогремел взрыв, тогда пострадали 6 человек.

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